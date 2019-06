Arriva il cuscino-fidanzato (con tartaruga) per single in cerca di coccole

Trovare il vero amore oggi è diventato davvero complicato: nella maggior parte dei casi, purtroppo, quello che credevamo il Principe Azzurro finisce col rivelarsi piuttosto un ranocchio...

Ma allora come si fa per i momenti in cui si ha bisogno di un po' di coccole? Semplice: da oggi c'è il cuscino-fidanzato! Un gadget assolutamente imperdibile, da acquistare per sé o da regalare all'amica che proprio non riesce a trovare l'anima gemella.

Un morbido cuscino dalle braccia muscolose e con tanto di vistosa tartaruga. Quando si ha voglia di un abbraccio, lui c'è sempre! Ma quando non si ha voglia di averlo tra i piedi... può essere riposto facilmente nell'armadio.

Di sicuro con lui non c'è il rischio di discutere. Insomma: il fidanzato perfetto.

Ma dove si trova questa meraviglia? Il cuscino-fidanzato è in vendita sulla piattaforma Taobao ad un prezzo decisamente conveniente (visti gli innegabili vantaggi): costa soltanto 97,56¥ (cioè 0,80€).

(credits photo: item.taobao.com)