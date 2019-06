Sale nuda su un albero a Napoli e il traffico va in tilt

Pieno centro a Napoli, Piazza della Vittoria, a due passi dalla più famosa Via Caracciolo, ovvero il lungomare della città. Una donna si spoglia nuda e si arrampica su un albero. La protagonista di questa vicenda è una donna di origini africane che soffre di problemi psichici.

Il traffico va in tilt, un'orda di curiosi ha affollato la strada per vedere quello che stava succedendo e per seguire da vicino le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti vigili urbani, pompieri e carabinieri, e c'è voluta più di un'ora di tempo per farla scendere sana e salva.

Una volta salita sull'albero, la donna ha iniziato a urlare e a tirare sui passanti rami e pezzi di albero. Era in visibile stato di alterazione. Non si conoscono le motivazioni di tale gesto. Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe di una senzatetto della zona di circa 40 anni, proveniente da Capo Verde. In passato, aveva già dato segni di squilibrio.

Una volta fatta scendere dall'albero è stata trasferita all'ospedale Loreto Mare. Per fortuna nessuno si è fatto male e la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi. A parte una fila enorme di macchine che ha bloccato la città per oltre un'ora.