Ecco quanto guadagna Taylor Mega per ogni singolo post

È molto bella e appena pubblica un post sui social la rete si scatena con like e cuoricini (e anche qualche critica). Stiamo parlando di Taylor Mega, una delle influencer più richieste del momento. Il suo è un mestiere fatto di condivisioni quotidiane e di foto provocanti, che mandano in visibilio il web. Ma quanto guadagna la reginetta dei reality tv per un singolo post pubblicato sui social? La cifra è da capogiro.

In una recente intervista nel salotto di Barbara D'Urso, l'influencer ha rivelato di aver firmato un contratto che prevede uno stipendio di 8 mila dollari a post pubblicato. Con una sola foto, insomma, Taylor Mega guadagna la bellezza di 7.100 euro. Ma non finisce qui. Se consideriamo che pubblica più di una volta al giorno, il suo tornaconto è destinato a salire ancora di più.

C'è anche un altro dettaglio non trascurabile. Se Taylor si muove e deve dormire in albergo non paga nulla. La stanza in hotel è gratis in cambio di visibilità. Ha la vita che tutti noi abbiamo sempre sognato di fare: guadagnare senza spendere.

Non è sola, Taylor infatti è in ottima compagnia. Sono molte le influencer con uno stipendio da capogiro. Senza chiamare in causa sua maestà Chiara Ferragni, ultimamente anche Valentina Vignali, cestista e concorrente del Grande Fratello 16, ha fatto sapere che i suoi post valgono 5/6mila euro l'uno.

Insomma, la vita dell'influencer non deve essere male!