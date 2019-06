Al posto dei bouquet, le damigelle di nozze portano cani anziani in cerca di casa

Un matrimonio in piena regola, con tanto di damigelle d'onore al seguito della sposa. Ma questa storia che arriva dal Missouri ha qualcosa di diverso, qualcosa di commovente. Sally Burky - la sposa - ha deciso di donare un tocco di originalità alle sue nozze, e al posto dei bouquet ha chiesto alle sue damigelle di portare al guinzaglio 5 cani da salvataggio anziani, senza una famiglia.

Da sempre innamorata degli animali, Sally ha pensato che questo sarebbe stato un buon modo per dare una seconda possibilità a quelli che non hanno una casa e di fare anche una raccolta fondi per loro. Ecco quali sono state le sue parole: "I cani da salvataggio sono sempre stati importanti per me. Ho pensato di averli al nostro matrimonio per poter raccogliere delle donazioni in loro favore e magari trovare loro una casa".

La notizia ha fatto presto il giro del mondo e ha commosso tutta la rete. Di storie come queste ne abbiamo tutti un po' bisogno, per riconciliarsi con quello che c'è di più vero e importante... l'amore e la generosità verso il prossimo, anche se si tratta di pelosetti a 4 zampe.

L'unica paura che Sally e il marito avevano, era relativa alle damigelle: sarebbero state d'accordo? La riposta è stata sì, con grande piacere hanno tutte accettato.

"Quando ho visto i cani per la prima volta non sono riuscita a trattenere le lacrime. La risposta degli ospiti è stata grande, molti di loro hanno detto, 'è stata una cosa da Sally! Ci è piaciuto!", ha dichiarato la sposa. Dei 5 cani presenti alla cerimonia, 4 sono stati adottati e i neo sposini con questa iniziativa hanno raccolto centinaia di dollari in donazioni.