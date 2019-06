Federica Pellegrini: il nuovo look scatena gli haters

Con l'arrivo della bella stagione, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha deciso di cambiare look, scegliendo un nuovo colore di capelli decisamente vistoso: fucsia.

Per presentare il nuovo look, la nuotatrice si è scattata un selfie e lo ha postato sul suo profilo Instagram. La foto, che ha già raccolto oltre 45mila like, ha diviso fan: qualcuno ha approvato la scelta. Come la cantante Bianca Aztei, che ha commentato con un cuoricino e la scritta "Adoro".

Ma, ovviamente, non tutti sono stati così teneri. Perché la foto ha scatenato soprattutto i commenti dei soliti haters che non hanno risparmiato battute contro Federica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 5 Giu 2019 alle ore 10:51 PDT

Tra i tantissimi commenti degli haters si legge: “Ti è caduta la vernice in testa?”, “Troppo cloro in piscina?”, “Effetto Head and Shoulders?”. Ma c'è anche chi suggerisce di farsi restituire i soldi dal parrucchiere e chi va oltre, scrivendo: "Paura!" o “Sembri la bambola assassina!”.

Per il momento non è ancora arrivata la risposta della nuotatrice che, a quanto pare, ha scelto questo look per l'estate e non saranno di certo le battutine di qualcuno a farle cambiare idea!