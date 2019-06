Sara Tommasi è incinta, ora è pronta a rifarsi una vita

Negli ultimi anni Sara Tommasi ha fatto parlare di sé per i suoi comportamenti sopra le righe, tra film pornografici e scandali vari. Ma adesso quel periodo brutto della sua vita sembra finalmente finito: a 38 anni, la showgirl ha deciso di chiudere con il passato, perché adesso sta meglio ed è pronta a ricominciare, grazie all’amore per il suo compagno, un imprenditore 46enne che lavora nell’ambito del commercio delle acque minerali.

A tal proposito, la manager di Sara, Debora Cattoni, ha rivelato che la showgirl è incinta: ancora non si sa quale sarà il sesso del bambino, ma questa gravidanza dimostra che lei è adesso è riuscita a ritrovare la serenità. Del suo periodo buio ha parlato di recente in un’intervista per Le Iene, durante la quale ha rivelato di aver sofferto di bipolarismo.

“Le cose che ho fatto in questi ultimi anni non mi appartengono – ha dichiarato - al massimo avrei posato per una copertina sexy. Non ero io e non ricordo nulla di quel periodo buio di 4 anni. Non parlavo bene, non mi ricordavo le frasi. I farmaci hanno permesso che io tornassi lucida”.