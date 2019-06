Uomini e Donne: Sara Affi Fella sbaglia il tatuaggio e il web la critica

Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, è caduta sotto la rete degli haters per colpa di un tatuaggio. La 22enne di Isernia ha deciso di tatuarsi sulla schiena una frase in inglese evocativa. Peccato però che la scritta era grammaticalmente sbagliata! Da qui le critiche. Postata su Instagram la foto del tattoo tutti i follower si sono accorti che c'era un errore. La frase in italiano è: "Per tutti quelli che come me non si arrendono mai". In inglese sarebbe dovuto essere: "For those like me who never give up". Invece Sara si è fatta scrivere: "For those like my who never give up". Quel MY non è corretto.

Una pioggia di critiche l'ha travolta, tanto che la povera ragazza è stata costretta a cancellare lo scatto. Che poi, tra parentesi, era stata lei stessa a creare una cerca suspense sul social in attesa di mostrare la foto del tatuaggio. La condivide ed è sbagliata! Immaginate come hanno reagito i follower.

Scossa dalle tante critiche, Sara decide di rispondere con una storia. Ecco le sue parole: "A me non frega un c***o di quello che scrivete, perché siete delle persone talmente tristi e talmente povere dentro. Che magari un tatuaggio sbagliato si può rimediare, ma la cattiveria no".

Di chi sarà la responsabilità... sua o del tatuatore?