La Pizza Margherita compie 130 anni

Secondo la tradizione, l’11 giugno del 1889 il pizzaiolo Raffaele Esposito realizzò una pietanza condita con pomodoro, mozzarella e basilico (i colori della bandiera italiana) e la dedicò alla regina Margherita di Savoia, che si trovava in visita a Napoli. Stiamo parlando della pizza Margherita che compie 130 anni! Sono 130 anni, quindi, che questa prelibatezza troneggia sulle nostre tavole, più giovane che mai. La pizza Margherita è forse uno dei piatti più rappresentativi della cucina italiana, nonché uno dei più conosciuti all'estero. Quello che tutti ci invidiano e che in pochi riescono a riprodurre come l'originale.

Ufficialmente, quindi, questa pizza è nata 130 anni fa. Ci sono, però, alcune evidenze che riferiscono di questo piatto anche prima di tale data. Ad esempio nel 1866, Francesco de Bourcard, letterato italiano di origine svizzera, parla di una pizza condita con basilico, "muzzarella" e "pomidoro" nel suo libro "Usi e costumi di Napoli". All'epoca sembra che la mozzarella venisse disposta in maniera precisa per creare un fiore di margherita sopra il piatto. Da qui, ovviamente, il nome.

Prima ancora del 1866, però, troviamo un'altra menzione della pizza in questione. Era il 1830 e tale "Riccio" parla di un cibo del genere, con mozzarella, pomodoro e basilico nel libro "Napoli, contorni e dintorni".

Che sia stata realizzata per la prima volta nel 1889, o nel 1866, o ancora nel 1830, poco importa... quello che ci interessa è che ancora oggi possiamo gustare la pizza Margherita come se fosse la prima volta a ogni morso!