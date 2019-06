Chernobyl, vergognoso boom di selfie sexy e irrispettosi sul luogo del disastro

Influencer e Instagrammer nell'ultimo periodo stanno letteralmente invadendo la città fantasma di Pripyat (che un tempo ospitava oltre 50.000 persone) e i dintorni della centrale nucleare di Chernobyl tristemente nota per il disastroso incidente del 1986.

Sono aumentati a dismisura i selfie e gli scatti, molti dei quali sexy o comunque decisamente irrispettosi, che vedono protagonisti turisti a caccia di like che, per questo, si taggano sul luogo del disastro.

La zona è ormai visitabile da 8 anni, ma le agenzie turistiche affermano di aver registrato nel mese di maggio un aumento del 30-40% dei tour nella città fantasma ed un notevole incremento di prenotazioni per i prossimi mesi.

L'impennata di turismo "irrispettoso" deriva dal successo della serie TV HBO Chernobyl, creata e scritta da Craig Mazin. L'esibizionismo dei turisti, che con i loro scatti ignorano completamente la tragedia di cui quei luoghi sono simbolo, ha spinto lo stesso regista ad intervenire con un commento sul suo profilo Twitter.

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.