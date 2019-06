Il gadget imperdibile che aiuta le persone basse ai concerti

Quante volte ci è capitato di assistere ad un concerto, ma di riuscire a vedere ben poco perché davanti a noi c'è sempre qualche spilungone che occupa tutta la visuale?

Per la verità questo non è un problema che vivono soltanto le persone più basse perché, qualunque sia la nostra altezza, ci sarà sempre qualcuno più alto di noi ad impedirci di vedere il nostro idolo che si esibisce sul palco.

Ebbene, finalmente qualcuno ha pensato di risolvere la questione inventando un gadget assolutamente imperdibile: si tratta del designer inglese Dominic Wilcox che si è inventato gli occhiali "One Foot Taller".

Si tratta di occhiali periscopici che, grazie ad uno specchietto montato all'altezza degli occhi e un altro più grande posizionato 30 cm più in alto (con un'angolazione di 45°), ci permetteranno di guardare avanti a noi.

Questi occhiali ci faranno guadagnare quei 30 cm di altezza che dovrebbero essere sufficienti per superare la testa del ragazzone che ci impedisce di vedere il palco!

Bisogna ammettere che non sono il massimo dell'estetica e che, probabilmente, saranno anche abbastanza scomodi da indossare. Ma se dovessero essere messi in commercio, siamo pronti a scommettere che saranno in tantissimi a fare un ordine!

(Credits photo: dominicwilcox.com)