Le coppie in vacanza con figli fanno meno sesso e litigano di più

Il momento che tutti aspettavamo da tempo è quasi arrivato. È quello delle vacanze, quando si chiudono le valigie e si parte per qualche meta di pace e relax. Ma siamo davvero sicuri che sia così? Secondo una ricerca condotta da Groupon, sono molte le coppie con figli che ammettono di vivere il periodo estivo con stress e meno "coccole". Il 46% degli intervistati, infatti, ha dichiarato di non fare sesso durante le tanto agognate vacanze. Invece di essere un momento dedicato alla vita a due, diventa un vero e proprio inferno. Sì, perché i genitori al mare o in montagna, lontano da casa, hanno meno tempo per dedicarsi all'amore e alla cura dell'altro.

La causa di tale comportamento andrebbe ricercata nel fatto che i più piccoli in vacanza vanno a letto più tardi, togliendo così a mamma e papà il piacere di farsi qualche carezza sotto le lenzuola. Inoltre, quando si è in ferie si fanno molte attività durante la giornata e alla sera, quindi, si è più stanchi. E il desiderio è solo quello di farsi una bella dormita.

Meno sesso e più litigate. Dall'indagine emerge anche che 2 coppie su 5 bisticciano almeno una volta a settimana durante le vacanze. Si litiga per decidere cosa fare durante la giornata e su quale sia il modo migliore per intrattenere i figli. Il risultato? Il 17% degli intervistati ha dichiarato di non parlare con il partner per alcuni giorni dopo un litigio, l'8% si prende un periodo di riflessione al ritorno e il 7%, infine, pensa addirittura di divorziare.

Il sole, il mare e le belle giornate, quindi, non fanno rilassare i genitori. C'è chi ha ammesso che torna dalle vacanze più stanco di prima (37% dei casi). Il 12% delle coppie con figli considera le ferie lontano da casa una vera e propria impresa, più faticoso di traslocare, divorziare, cambiare lavoro, intestarsi un mutuo.

In pratica, ci vorrebbe una seconda vacanza per riprendersi dalla prima vacanza... magari da soli senza figli al seguito!