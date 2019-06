Melissa Satta paparazzata con un uomo: ecco di chi si tratta

Dopo la fine dell'amore con il marito Kevin Prince Boateng, Melissa Satta non aveva avuto altre storie. Anzi la showgirl si era dichiarata single convinta.

Eppure qualcosa deve essere cambiato e nell'aria ci potrebbe essere un nuovo amore... La bella modella, infatti, è stata recentemente paparazzata in compagnia di un uomo misterioso. Ma di chi si tratta?

A rivelare la notizia è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato le immagini che ritraggono Melissa in compagnia di Tommy Chiabra, un imprenditore del settore del lusso, nonché ex di Fiammetta Cicogna.

Visualizza questo post su Instagram #melissasatta un amico di lusso #chi #chimagazine Un post condiviso da Ladytv (@ladytv4) in data: 19 Giu 2019 alle ore 1:32 PDT

In verità i primi rumors su questo probabile flirt risalgono già a qualche mese fa, quando la showgirl aveva pubblicato sui suoi social l'immagine di una veduta aerea. Molto simile a quella postata anche da lui. Coincidenze?

Poi, qualche giorno fa, la partecipazione di entrambi ad un evento mondano a Firenze e, guarda caso, i due soggiornavano nello stesso hotel. Il settimanale racconta che Melissa e Tommy hanno partecipato agli eventi serali per poi rilassarsi durante il giorno come turisti, fino alla partenza di lei per la Sardegna (dove ha raggiunto suo figlio Maddox) e di lui per Monaco. Sarà già amore tra i due?

(Credits photo: Instagram)