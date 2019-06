Notte di passione per Andrea Damante e Barbara Fumagalli?

La storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis non è finita da molto e, fino a poco tempo fa, lui sembrava ancora molto preso dalla sua ex. Infatti non faceva mistero della difficoltà di accettare la nuova relazione di Giulia con il campione di motociclismo Andrea Iannone.

Questi, però, sembrano essere sentimenti ormai sopiti e, secondo indiscrezioni, a far dimenticare passato e pene d'amore al dj potrebbe essere stata proprio Barbara Fumagalli.

La bella influencer è una ex tentatrice di Temptation Island Vip ed ex corteggiatrice di Andrea Cerioli, modella, ex ombrellina ed ex moglie del campione di Superbike Niccolò Canepa (anche se solo per pochi mesi).

Come riporta il settimanale Chi, infatti, Andrea Damante sembra aver finalmente ritrovato la serenità e il piacere della vita da single. Dopo una serata in discoteca trascorsa con gli amici e con la bella Barbara, i due sarebbero andati via insieme.

Sarà amore? Non è ancora detto. Ma di sicuro il profilo Instagram della Fumagalli con questo nuovo flirt guadagnerà tanti nuovi follower, curiosi di sapere come andrà a finire tra i due.