Arriva il "Milano Sushi Festival": fino al 23 giugno

Da oggi, fino a domenica 23 giugno, Milano si trasformerà in un piccolo Giappone. È in programma, infatti, la prima manifestazione interamente dedicata al pesce crudo: il "Milano Sushi Festival". Sono anni ormai che questa pietanza spopola anche nel nostro Paese e non accenna a diminuire la voglia che abbiamo di mangiarne sempre di più. Gli amanti di Sashimi, Nigiri e Hosomaki potranno gustare le specialità che gli chef presenti alla manifestazione proporranno durante questi giorni.

Il sushi piace un po' ovunque in Italia, ma possiamo affermare con certezza che Milano detiene il primato per la quantità, e qualità, dei ristoranti giapponesi. Sushi, però, non vuole dire solo pesce crudo servito con il riso. Sushi prima di tutto è cultura, è selezione delle materie prime, è cura del dettaglio e amore per la cucina.

In questi giorni, Piazza Città di Lombarda (dove si terrà il Festival) aprirà una ponte con Tokyo. Non solo pesce, la kermesse prevede anche eventi collaterali tipici della tradizione giapponese, e che non possono mancare in una manifestazione del genere. Ci saranno, ad esempio, concerti di taiko (tamburi giapponesi) e lezioni di shodo (la pratica di calligrafia degli ideogrammi).

Per l'occasione la location sarà allestita con una serie di tavoli che ruotano intorno a una cucina centrale, dove troneggeranno i finger food dello chef Roberto Okabe. Ci saranno anche zuppe, ravioli e tartare.

Insomma, cosa aspettate? Non potete assolutamente perdere questo evento unico nel suo genere. Il Milano Sushi Festival è aperto da oggi, mercoledì 19 giugno, al 23 giugno, dalle 12.00 alle 24.00. L'ingresso è libero e le fasce di prezzo dei piatti variano dai 5 ai 20 euro.