Bimbo offre la sua bici come ricompensa per ritrovare il suo cane

Questa storia arriva da Rìo Gallegos, in Argentina. Lo scorso 7 maggio Leonel, un bimbo autistico di 11 anni, è tornato da scuola e ha scoperto che il suo cagnolino Tito, un barboncino grigio, era sparito.

A raccontare com'è andata è stata sua madre Noemi, intervistata da Infobae. La donna era uscita come ogni giorno per portare a spasso i suoi tre cani lasciandoli liberi di vagare nel quartiere. Quando li ha richiamati per tornare a casa, però, quel giorno Tito non è tornato.

Quel cagnolino era molto importante per Leonel: dal suo arrivo a casa gli aveva fornito un grande aiuto psicologico ed affettivo. La famiglia ha fatto di tutto per ritrovarlo, ma di lui sembra essere sparita ogni traccia.

Il piccolo Leonel si è attivato in prima persona per ritrovarlo. Ha scritto diversi appelli: uno di questi, realizzato su un foglio di carta a quadretti, raffigura il cagnolino e un bambino che piange disperato tendendogli le braccia. Il testo dice: “Un mese senza vederti Tito, mi manchi, nessuno ti trova, tutti mi chiedono se ti ho trovato e ho detto di no”.

Leonel con i suoi compagni ha anche girato un video che è stato diffuso sui social, su Youtube ed è stato ripreso dai media locali che si sono interessati alla triste vicenda.

Qualcuno ha suggerito alla famiglia di offrire una ricompensa a chi dovesse ritrovarlo. Ma, purtroppo, le loro condizioni economiche non consentono di dare via del denaro. Così Leonel ha deciso di offrire come ricompensa la sua bicicletta.

Il suo appello ha commosso il web. Speriamo che arrivi alle persone giuste e che il piccolo Tito torni presto a casa tra le braccia di Leonel.

