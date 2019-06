Giulia De Lellis a letto con Andrea Iannone: la prova è online

Sono stati visti insieme già molte volte, al ristorante o in occasione delle gare di MotoGp, ma fino ad ora mancava un'apparizione ufficiale della coppia sui social.

Ma le cose sono cambiate e la prova della loro relazione che tanti follower aspettavano è (finalmente) arrivata... direttamente dalla camera da letto!

Giulia De Lellis ha infatti postato su Instagram una foto che la ritrae tra le lenzuola mentre un braccio le cinge il collo. E si tratta senza alcun dubbio del braccio di Andrea Iannone (a confermarlo sarebbero i tatuaggi bene in vista).

Dopo i tanti like che i due si sono scambiati sui social ed una foto pubblicata da Iannone in cui si vedeva la De Lellis con il fratello, in molti pensavano che i due sarebbero usciti presto allo scoperto.

In effetti sta accadendo, anche se poco a poco, visto che la De Lellis (per ora) si è limitata a mostrare soltanto il braccio del motociclista.

Certamente ci saranno nuovi aggiornamenti molto presto...

(Credits photo: Instagram)