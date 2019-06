Uscire con le amiche 2 volte a settimana combatte lo stress

Una vita sociale attiva e varia fa molto bene alla salute: questo si sa più o meno da sempre. Ma ora una ricerca scientifica lo conferma ufficialmente, rivelando una sorta di formula perfetta per combattere ansia e stress ed essere più felici.

La curiosa ricerca è stata condotta dal professor Ronin Dunbar, all'interno di una più vasta indagine sulla comprensione dei legami nei gruppi sociali. In particolare, la ricerca del professor Dunbar sembrerebbe aver appurato che per entrambi i sessi avere una rete di contatti e amicizie è la base per una vita sana dal punto di vista emotivo e fisico.

In altre parole, rivela lo studioso, chi ha un network ampio di amicizie e relazioni sociali, risulta meno propenso ad ammalarsi, più veloce a rimettersi da problemi di salute e ha addirittura un'aspettativa di vita maggiore. La ragione di questi effetti positivi sarebbe da rintracciare nella reazione chimica scatenata dall'ossitocina.

Il professor Dunbar, però precisa che l'effetto è ancora più evidente quando si parla di donne. E questa sua teoria sarebbe confermata anche da un'altra ricerca condotta dagli studiosi dell'Università della California Los Angeles (UCLA). La ricerca ha infatti dimostrato che per le donne il modo migliore per combattere ansia e stress quotidiani è proprio uscire con le amiche!