Arriva la pizza con i sottaceti! Pronti ad assaggiarla?

Quelli in foto possono sembrare delle golosissime rondelle di zucchine, invece sono cetriolini sottaceto. Direttamente da Mahtomedia, in Minnesota, arriva la pizza condita con i sottaceti. Vi piacerebbe assaggiarla? L'idea è della QC Pizza, famosa per la sua pizza in stile Quad-City.

Questa pietanza (che forse noi italiani non possiamo chiamare pizza) è ispirata a uno snack tipico della zona, il Minnesota Sushi. In pratica si prende una bella manciata di sottaceti dalla salamoia, si aggiungono pancetta e un nel po' di formaggio fuso e il gioco è fatto. Siete pronti per questa nuova frontiera del gusto?

Se da una parte condanniamo una simile "violenza", dall'altra non ci sentiamo di essere contro al 100%. La pizza con i sottaceti evidentemente incontra il gusto della popolazione locale. E se agli americani piace così, chi siamo noi per giudicare? Anzi, le riproduzioni della pizza tradizionale lasciano sempre a desiderare, se fatte oltre oceano. A questo punto è meglio che i pizzaioli made in USA si cimentino in prove creative e alternative, piuttosto che imbattersi in un'impresa epica come la pizza margherita.

Via libera, quindi, alla pizza con i sottaceti. Ma anche a quella con l'ananas e, perché no, a quella con la Nutella. Tanto poi se la mangiano loro!