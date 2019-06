Perde 270 kg e torna a camminare: l'incredibile storia di Milla

Milla Clark, 51 anni, di Fayetteville, Tennessee, è diventata famosa dopo aver partecipato al programma "Vite al Limite". Ha battuto ogni record. All'inizio pesava ben 340 kg e ora, dopo un lungo percorso durato circa 3 anni, ne pesa circa 70. Una trasformazione che ha dell'incredibile.

Milla non riusciva a muoversi, il suo peso glielo impediva. Era costretta a restare in un letto per tutta la giornata. I figli l'accudivano, le portavano da mangiare e la lavavano. "Ogni singolo giorno della mia vita è miserabile", ha dichiarato la donna alle telecamere di "My 600lb Life" (la versione americana del programma). I suoi problemi di deambulazione derivavano anche dalla presenza di un linfedema sulla gamba di oltre 19 chili, un gonfiore dovuto all’accumulo di linfa nei tessuti, che le faceva malissimo ogni volta che cercava di mettersi in piedi e camminare.

L'unica cosa che poteva fare da sola era portarsi il cibo alla bocca e dormire. Un inferno che per è durato 3 lunghi anni. Tre dei figli adolescenti di Milla - Jacob, Hannah e Caleb - si svegliavano ogni mattina prima dell'alba per andare nella sua stanza e lavarla: in questo modo avrebbe evitato di contrarre infezioni e aggravare la situazione.

Milla ha sempre avuto problemi con il cibo, fin da bambina. Ha spiegato che le sue abitudini alimentari sbagliate erano rese ancora più difficili dal rapporto con la madre che, per dimostrare l'amore che provava per lei e sua sorella, le riempiva di cibo.

Poi la svolta. Nella speranza di salvarle la vita, Milla e la sua famiglia hanno preso la decisione di trasferirsi a Houston, in Texas, così da poter consultare il dott. Nowzaradan, medico specializzato nella perdita di peso. Il programma era quello operare il linfedema per eliminarlo, ma solo dopo essere dimagrita. La donna si è messa all'opera e, grazie a un dietologo, è riuscita a perdere oltre 45 chilogrammi da sola. Un vero e proprio record. A questo punto è stato possibile procedere con l'intervento per asportare il linfedema. A operazione riuscita, Milla ha continuato a dimagrire e si è sottoposta a un intervento di dimagrimento.

Alla fine del lungo percorso, Milla oggi pesa circa 70 kg, è tornata ad essere completamente autonoma ed è un esempio di determinazione per tutte le persone che hanno il suo stesso problema.