Naomi Campbell: "Riesco a digiunare anche per giorni interi"

Durante una recente intervista rilasciata al talk show britannico “Lorraine”, Naomi Campbell ha parlato della sua alimentazione, rivelando di seguire un regime alimentare esclusivamente vegetariano alternato a periodi di intermitting fasting, ovvero il "digiuno intermittente".

«Mangio quando mi sento di farlo. Non muoio certo di fame», ha raccontato la venere nera, aggiungendo: «Se mi sento di fare un giorno intero di digiuno, lo faccio bevendo solo succhi o acqua. Riesco a digiunare per giorni interi, dipende da come mi sento».

In realtà il digiuno intermittente consiste in digiuni di 14 ore, ma la modella 49enne ha rivelato di riuscire a digiunare anche per periodi più lunghi. Questo capita soprattutto durante l'estate, ha detto Naomi, quando fa più caldo. In questi periodi le capita spesso di limitare l'alimentazione a dei succhi.

La modella ha aggiunto che «non è mai una cosa programmata, può capitare un giorno o anche due giorni a settimana. Dipende solo da quando mi sento di farlo».

Già in passato, in una intervista del 2010 con Oprah Winfrey, Naomi aveva raccontato di aver seguito la “Master Cleanse”, una dieta che esclude i cibi solidi. Tuttavia in quel caso aveva tenuto a precisare: «Sono riuscita a portarla avanti per 18 giorni, ma si tratta di una dieta che va bene solo per depurare l’organismo una volta ogni tanto».

(Credits photo: Instagram/naomi)