Francesco Monte: ballo bollente (+ bacio) con la modella Isabella De Candia?

Notti bollenti a Ibiza. Francesco Monte si sta godendo una vacanza nell'isola più pazza che ci sia... in dolce compagnia. Dopo Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez, è la volta di Isabella De Candia, modella bellissima di origini pugliesi. I due sono stati pizzicati in una discoteca in tarda notte avvinghiati in modo inequivocabilmente sexy. Complice il sole, il relax e le serate estive, la coppia sembra intendersela alla grande. Ecco il filmato pubblicato su Instagram, con tanto di bacio.

Non abbiamo nessuna conferma dai diretti interessati, ma una cosa è certa... tra di loro sembra esserci del fuoco. Del resto, si sa, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip non se ne fa scappare una. Prima di Ibiza, i due sono stati avvistati in Puglia, dalla famiglia di lui.

Cosa penserà Giulia Salemi di questo video? I pochi instanti sono sufficienti per far capire che tra Francesco e Isabella c'è del tenero. Se poi scoppierà l'amore vero, sarà solo il tempo a rivelarlo. Nel frattempo, la coppia si gode un ballo bollente!