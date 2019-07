Ecco quale sarebbe la temperatura perfetta per vivere sereni

Per vivere sereni la temperatura dovrebbe essere sempre di 22 gradi centigradi. A sostenerlo è uno studio realizzato dagli psicologi delle Università di Melbourne e di Pechino che hanno analizzato la situazione di oltre 1,66 milioni di persone in Cina e negli Stati Uniti.

Secondo quanto emerso, le persone che vivono in un clima più mite tendono a essere più socievoli, coscienziose, emotivamente stabili ed estroverse rispetto a chi vive in luoghi più freddi o più caldi.

Samuel Gosling, uno dei ricercatori del team dello studio, ha spiegato che l’uomo, essendo un animale a sangue caldo, ha bisogno di un equilibrio termico. Quando la temperatura è mite, le persone sono dunque più incoraggiate a uscire fuori e ad avere una vita sociale più attiva e più aperta a nuove esperienze. Nei luoghi dove la temperatura è troppo fredda o troppo calda, invece, si tende a uscire meno e quindi a stare meno insieme ad altre persone.

Altri fattori atmosferici, come l’umidità o il vento, sembrano non influire molto su questi aspetti; il dato essenziale è la temperatura e, quella perfetta per l’uomo, è di 22 gradi.