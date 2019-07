Aurora Ramazzotti infuriata per le fake news: "Non sono incinta!"

Aurora Ramazzotti, stanca per le continue fake news che ormai da troppo tempo circolano a proposito di una sua presunta gravidanza, smentisce seccamente i pettegolezzi.

La figlia 22enne di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti fa anche notare che chi mette in circolazione queste news ha dimenticato le regole biologiche del corpo umano. Non è la prima volta, infatti, che circolano voci su una sua gravidanza, sempre smentite dalla diretta interessata.

Aurora, perciò, anche questa si sfoga pubblicando una Storia su Instagram in cui dice: “In seguito a delle segnalazioni mi preoccupo per il giornalismo italiano perché pare si siano dimenticati delle regole biologiche del corpo umano e del fatto che è fisicamente impossibile essere gravida un mese si e uno no”.

In realtà, secondo le notizie che circolano in rete, anche sua madre Michelle sarebbe stata in dolce attesa. La conduttrice aveva già smentito la notizia con la sua consueta ironia, dichiarandosi "offesa" con sua figlia in una simpatica Storia su Instagram pubblicata lo scorso mercoledì 3 luglio: “Aurora, devo dirti che sono veramente molto molto offesa con te. Perché tu, che normalmente mi dici tutto, non mi avevi detto di essere incinta insieme a me!”.

Aurora Ramazzotti è innamoratissima e felicemente fidanzata (da ormai 2 anni) con il bel Goffredo Cerza... ma di sicuro non è incinta!

(Credits photo: Instagram/therealauroragram)