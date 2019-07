La pattuglia aerea acrobatica svizzera sbaglia festa e sorvola un’altra cittadina

La Patrouille Suisse, ovvero la pattuglia aerea acrobatica svizzera, sabato scorso era attesa a Langenbruck, cittadina natale di Oskar Bider, il pioniere dell’aviazione svizzera, proprio per commemorare il centenario dalla sua morte.

Tutto era pronto per la celebrazione e tutti i partecipanti erano in attesa con lo sguardo rivolto verso il cielo per vedere le acrobazie della pattuglia che, però, non è mai arrivata. Non lì almeno: i piloti dei velivoli, infatti, si sono confusi e hanno sorvolato i cieli di Mümliswil-Ramiswil, una cittadina a pochi chilometri in linea d’aria da Langenbruck. Anche qui era in corso una manifestazione, il 31esimo festival Jodel della Svizzera nordoccidentale e i partecipanti hanno così potuto assistere all’esibizione della pattuglia, una sorpresa inaspettata.

A trarre in inganno i piloti sono stati proprio i tendoni della festa: nel vedere le strutture installate a Mümliswil-Ramiswil, i militari hanno pensato fossero quelle per la commemorazione di Bider e hanno dunque pensato di aver raggiunto l’obiettivo. “Circostanze sfortunate”, così il portavoce dell’esercito Daniel Reist ha giustificato l’accaduto, promettendo che un errore simile non si verificherà più.