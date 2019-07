"Si copra o scenda dall'aereo": passeggera umiliata denuncia l'episodio sui social

Tisha Rowe, un medico di famiglia in viaggio con suo figlio di 8 anni dalla Giamaica a Miami, stava per imbarcarsi su un volo dell’American Airlines quando ha avuto luogo l'incredibile episodio.

Le hostess in servizio sul volo si sono avvicinate alla donna chiedendole se avesse qualcosa di più appropriato per coprirsi, dal momento che il suo abbigliamento era giudicato "volgare e offensivo”.

Quando Tisha ha provato a difendere il proprio abbigliamento, le hostess le hanno chiesto di scendere dall'aereo e di non ripresentarsi se non avesse trovato qualcosa di più appropriato da indossare.

Alla fine, per poter proseguire il viaggio, Tisha è stata costretta a coprirsi con una coperta trovata sull'aereo.

“Mi sono sentita umiliata“, ha raccontato la passeggera in una intervista riportata da diversi giornali, come BuzzFeed a Business Insider. “Ho un corpo molto sinuoso, adoro i colori vivaci. Ma non è volgare. Non è inappropriato. Se quel vestito l’avesse indossato una donna con la taglia 42 nessuno si sarebbe disturbato”.

La donna, profondamente colpita dall'episodio, ha condiviso il suo disappunto anche sui social, denunciando l'accaduto e mostrando in alcune foto cosa stava indossando quando l'American Airlines le ha chiesto di coprirsi.

Here is what i was wearing when @AmericanAir asked me to deplane for a talk. At which point I was asked to “cover up”. When defending my outfit I was threatened with not getting back on the flight unless I walked down the aisle wrapped in a blanket. #notsofriendlyskies pic.twitter.com/AYQNNriLcq