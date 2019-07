Nicole Kidman adotta un cucciolo e lo presenta ai fan sui social

Se un tempo la sua immagine era decisamente fredda e distante, la nuova Nicole Kidman, più dolce e serena, piace sicuramente di più.

La percezione dell'attrice australiana con il passare del tempo è molto cambiata e, di sicuro, anche il suo recente ruolo in "Big Little Lies" ha contribuito a renderla popolare anche tra i più giovani.

Sui social, poi, non si contano le manifestazioni di affetto e tenerezza con il marito, il cantante Keith Urban sposato nel 2006: recentissimo il post in cui si scambiano un tenero bacio, postato per festeggiare l'anniversario di matrimonio.

Ma allora cosa poteva ancora mancare per rendere ancora più tenera la sua immagine? Certamente un cucciolo!

La bella diva ha infatti appena allargato la sua famiglia adottando un meraviglioso, morbidissimo, tenerissimo cucciolo di barboncino color caramello. E ha voluto condividere l'incontenibile gioia con i suoi 4,7 milioni di follower pubblicando un tenero scatto sul suo profilo Instagram.

"Il mio primo cucciolo... in realtà è il mio primo cane. Ho aspettato tutta la vita per questo!", scrive Nicole sui social.

(Credits photo: Instagram/nicolekidman)