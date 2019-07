L'ex pornostar Peter North arrestato: ha tentato di soffocare la moglie

Peter North, famosa star del cinema porno, è stato arrestato per violenza domestica. A quanto pare, l'ex porno divo avrebbe picchiato la moglie, tentando di soffocarla. Il tutto sarebbe avvenuta a Newport Beach in California, all'interno della loro abitazione. La donna, Nadia North - anche lei porno attrice - ha richiesto al giudice anche un ordine restrittivo: North non potrà più avvicinarsi a lei. Non è la prima volta che capita. Secondo quando ha riferito TMZ, infatti, l'attore di film hard era giù stato arresto il 5 e il 15 giugno scorso.

Dai fatti che sono emersi dopo il primo arresto, North avrebbe colpito la donna facendola sbattere contro un muro. La caduta le ha provocato una commozione cerebrale. Successivamente, l'uomo avrebbe pagato 50mila dollari di cauzione per uscire di prigione. Una volta tornato a casa, l'attore avrebbe continuato a picchiare la moglie, fino al secondo arresto, quando avrebbe cercato di soffocarla per poi sbatterle la testa contro il pavimento.

Anni di maltrattamenti, secondo quanto riferisce la donna, violenze che l'avrebbero mandata più volte in ospedale provocandole lesioni, traumi e ossa rotte.

Alden Brown (questo il vero nome della star a luci rosse) è diventato famoso all'età di 24 anni, tra anni '80 e '90. Ha girato moltissime pellicole hard e fu il primo a capire il potenziale di internet, e a dare vita a un sito internet dedicato e a una casa di produzione di film porno.