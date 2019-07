Belen nel mirino degli hater per uno scatto no makeup: “Hai i capelli bianchi e i peli sulle gambe”

Questo sembra essere un periodo davvero felice per Belen Rodriguez: la bellissima showgirl argentina, infatti, è tornata insieme al suo ex marito Stefano De Martino. Tra i due è scoppiato di nuovo l'amore e così hanno ricomposto la loro famiglia per la gioia anche del figlio, il piccolo Santiago. La coppia ora sta trascorrendo una serena vacanza a Ibiza.

È proprio sulla spiaggia dell’isola spagnola che la soubrette si è fatta scattare una foto al naturale, davvero acqua e sapone: Belen, infatti, in questa foto è sdraiata sul bagnasciuga con le onde che le lambiscono i fianchi, indossando solo il costume e un ciondolo e, sembrerebbe, senza avere sul volto un filo di trucco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 13 Lug 2019 alle ore 11:56 PDT

Mentre tantissimi suoi fan hanno apprezzato questo scatto perché mette in mostra la sua bellezza seducente, il suo fisico tonico e il suo lato B perfetto, tanti hater l’hanno attaccata perché in questa immagine hanno individuato alcuni piccoli difetti. “Hai i capelli bianchi”, ha scritto qualcuno puntando il dito sulla presunta ricrescita non curata. “Hai i peli sulle gambe”, ha scritto qualcun altro, anche se qualche fan ha difeso Belen, sostenendo si tratti semplicemente di peluria bionda.

Insomma, secondo alcuni utenti di Instagram, la Rodriguez da quando è tornata con De Martino starebbe un po’ trascurando il suo aspetto. Tuttavia, considerando che da questo scatto sembra impossibile distinguere i particolari contro i quali gli hater hanno puntato il dito, probabilmente si tratta solo di critiche gratuite e prive di fondamento.