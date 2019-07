13enne raccoglie fondi per il padre malato di cancro giocando a Fortnite

Questa storia che ha commosso il web arriva dal Canada, dove un ragazzino di 13 anni (nickname ZylTV) ha pensato di mettere a frutto le sue abilità di giocatore di videogiochi per raccogliere fondi e aiutare suo padre malato di cancro a curarsi.

ZylTV ha così utilizzato il suo canale Twitch per trasmettere in diretta streaming le sue partite per ben 10 ore al giorno. Il ragazzino ha introdotto la sua raccolta fondi raccontando la sua storia e quella di suo padre.

Lo scorso settembre suo padre ha scoperto di avere un tumore al terzo stadio. In assenza di cure adeguate, la malattia si è sviluppata in breve tempo, raggiungendo il quarto stadio. Attualmente l'uomo è sottoposto a chemioterapia, ma le cure sono molto costose e la sua famiglia ha bisogno d'aiuto. Se suo padre si sottoporrà regolarmente a queste cure, avrà la possibilità di migliorare le sue aspettative di vita e, addirittura, di far regredire il tumore.

Nei primi tempi non ha avuto grande successo e il ragazzino è riuscito a mettere insieme appena mille dollari, ma gradualmente la sua storia si è diffusa in rete, fino ad essere notata da giocatori molto noti di Fortnite tra cui Xxif e Ronaldo, che lo hanno aiutato e gli hanno dato visibilità.

Alla fine il 13enne è riuscito a raccogliere oltre 9 mila dollari, fondamentali per affrontare le cure necessarie, e ha fatto una sorpresa a suo padre svelandogli la sua iniziativa. L'uomo, commosso, è apparso in un video con il ragazzo per ringraziare di persona tutti i sostenitori.

(Credits photo: dailyesports.gg)