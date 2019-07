La moglie di Sarcina racconta la sua verità: “Non ho mai tradito il padre di mia figlia”

In questi ultimi giorni è finita sulla bocca di tutti perché accusata di aver tradito suo marito, il leader de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, con il migliore amico di lui, l’attore Riccardo Scamarcio. Per questo motivo, sui social è stata bersaglio di feroci critiche e commenti poco carini e alla fine non ce l’ha fatta più: Clizia Incorvaia ha deciso di affidare ai social la sua risposta alle pesanti dichiarazioni fatte dall’ormai ex marito Francesco Sarcina al Corriere.

“Ragazzi cari – ha scritto la modella e fashion blogger sulle stories di Instagram – mi spiace litighiate sui social per cose che non sapete. Io non ho tradito il padre di mia figlia, mai. Sempre amato e rispettato. Detto ciò, proteggo mia figlia Nina. Cosa che i genitori dovrebbero fare, prima di pensare al proprio amato ego”. Se Clizia ha affidato il suo pensiero alla rete è perché era stanca di ricevere critiche da chi nemmeno la conosce; lei e Francesco Sarcina, in realtà, hanno avuto una crisi già nel novembre scorso, ma poi sembrava l’avessero superata, tornando insieme più felici di prima, al punto di farsi un tatuaggio uguale.

Sarcina ha invece rivelato al Corriere che sua moglie gli ha confessato il tradimento con Scamarcio, il suo amico di sempre nonché testimone di nozze; ma Clizia, con questi post, rispedisce le accuse al mittente, negando ogni responsabilità e, anzi, lanciando una frecciatina all’ex, accusandolo di aver pensato solo al proprio ego con queste sue dichiarazioni, senza pensare che così facendo avrebbe potuto far soffrire la loro bimba. Per tutta questa storia, ovviamente anche Scamarcio è stato sommerso di critiche e insulti sui social, anche se non ha un profilo ufficiale; al momento, però, l’attore ha preferito non commentare quanto accaduto.