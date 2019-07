Le zanzare sono attratte di più da chi beve birra

L'estate porta con sé non solo sole, mare e voglia di fare festa... ma anche le fastidiose zanzare. È risaputo che ci sono delle condizioni per le quali alcuni soggetti sono più esposti di altri ad essere pizzicati. Ad esempio la sudorazione, l'odore della pelle e anche il sapore del sangue. Oggi a questa lista si aggiunge un altro elemento: chi beve birra ha più probabilità di essere vittima dalle zanzare! Avete capito bene: gli ingredienti di una gustosa bionda attirerebbero le zanzare.

A dirlo sono alcune ricerche scientifiche, che hanno studiato il comportamento di questi insetti. Nello specifico, le bevande ricche di acido lattico e di CO2 (anidride carbonica) sono tra i cibi preferiti delle zanzare. Insomma, non possiamo più farci una bella birra in santa pace che diventiamo i loro bersagli preferiti, con il rischio di riempirci di bolle pruriginose.

Altri studi, inoltre, hanno confermato la predisposizione delle zanzare per alcuni gruppi sanguigni. Pizzicano soprattutto le persone che hanno Gruppo 0 e poi quelle di Gruppo B. Lascerebbero in pace, invece, chi ha il Gruppo A.

A questo punto, cosa fare? La soluzione è quella di non bere più birra? Neanche per sogno, nessuno rinuncerebbe mai a una fresca pinta con queste temperature torride. Dovremmo rassegnarci alla triste realtà e attrezzarci con i ritrovati della scienza per allontanare la fastidiosa Culex Pipiens dai nostri corpi.