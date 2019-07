Clizia Incorvaia svela la verità sul presunto tradimento a Sarcina

Clizia Incorvaia, stanca della gogna mediatica, replica duramente alle pesanti accuse dell'ex, Francesco Sarcina, di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, loro testimone di nozze e amico fraterno del musicista de Le Vibrazioni.

L'influencer affida al Corriere della Sera il suo sfogo, in cui dichiara fermamente di non aver mai tradito Sarcina durante il loro matrimonio.

"Quest’uomo così ferito e innamorato parla di un’infedeltà che non c’è, in quanto eravamo separati". E continua dicendo: "Specifico meglio le date: il 16 novembre avevamo firmato il ricorso per una separazione consensuale, avviata a settembre. Di quanto è successo dopo non sono tenuta a render conto... Quello che è successo oppure no è la mia vita privata".

Dunque lei non lo ha mai tradito durante il matrimonio. Ma si può dire lo stesso di Francesco? Clizia dichiara: "Nessuno chiede a Sarcina delle sue situazioni in giro per l’Italia, in ristoranti con donne sempre diverse di cui mi arrivavano notizie e foto. Io non racconto cosa faceva lui, ma durante il matrimonio io sono stata monogama. E prevengo la domanda successiva: ora non sto con Scamarcio né con altri".

Francesco Sarcina, come da sua stessa ammissione, era sempre lontano da casa e dalla famiglia. Clizia racconta: "Lui si faceva la sua vita da prima, io l'ho lasciato perché ho passato gli ultimi due anni da sola. Lui fa due mesi di tour, poi potrebbe stare a casa, invece è sempre fuori fino all'alba o a Milano. A far cosa non lo so, ma ho sempre creduto alla sua sincerità".

Ma c'è anche un particolare appena accennato: “Ero uscita di casa il 13 novembre e, due giorni dopo, torno a prendere dei vestiti e lo trovo in cucina con una tipa... Ho un video. Un video che non userò. Lui sbaglia a coinvolgere terze persone e io non ne coinvolgerò altre”.

Clizia è davvero stanca dei giudizi di chi parla senza sapere la verità: “Ho dovuto fare denunce alla polizia postale. Davanti a tanta tristezza, mi sono detta: devo insegnare questo a mia figlia Nina? Mi sono risposta che, invece, le insegnerò ad amare e rispettare gli altri e andrò a testa alta fra i frustrati che sfogano il malessere in una caccia alla strega, sparando a zero non sapendo la verità".

L'influencer si dice delusa e addolorata da Sarcina: proprio lui che disprezza il gossip ha generato tutto questo, dimenticandosi di proteggere la figlia. Ed è proprio Nina che Clizia abbraccia nel suo ultimo post pubblicato su Instagram e a cui dedica le parole del brano "La cura" di Battiato: “Ti proteggerò...”.

(Credits photo: Instagram/cliziaincorvaia)