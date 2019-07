KLM twitta dove sedersi per non morire in caso di incidente aereo: è polemica

La divisione indiana di KLM Royal Dutch Airlines, compagnia aerea olandese, è stata letteralmente travolta da un'accesa polemica scatenata da un post pubblicato su twitter.

Ma cosa è accaduto? Qualche giorno fa KLMIndia ha pubblicato un post su Twitter chiedendo agli utenti: “Sai quali sono i posti più sicuri su un aereo?". Il messaggio, che faceva parte di una campagna di comunicazione, permetteva a chi rispondeva correttamente di vincere dei buoni viaggio.

Terminato il quiz, KLMIndia ha pubblicato un post con la risposta corretta... facendo infuriare tutti. Nel post incriminato, infatti, faceva bella mostra l'immagine di un sedile tra le nuvole e il testo "I sedili in coda all’aereo sono i più sicuri", accompagnata da una esplicativa didascalia: “Secondo i dati studiati da Time, il tasso di mortalità per i posti al centro dell’aereo è il più alto. Tuttavia il tasso di mortalità per i sedili nella parte anteriore è leggermente inferiore ed è minimo per i sedili nel terzo posteriore dell’aereo”.

Quando si è scatenata la polemica, la compagnia ha rimosso immediatamente il tweet, scusandosi attraverso una nota del suo portavoce Manel Vrijenhoek: "Il post del nostro team in India era basato su un fatto aeronautico pubblicamente disponibile e non era un parere di Klm. Klm si scusa per eventuali disagi causati dal tweet. Esamineremo il nostro protocollo di Twitter per garantire un contenuto appropriato”.

We would like to sincerely apologise for a recent update. The post was based on a publically available aviation fact, and isn't a @KLM opinion. It was never our intention to hurt anyone's sentiments. The post has since been deleted.