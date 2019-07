Federica Nargi cambia look e diventa bionda: è (quasi) irriconoscibile

Federica Nargi è diventata famosa nella trasmissione "Striscia la Notizia" proprio per la sua bellezza mediterranea, caratterizzata dai lunghi capelli bruni. Ai tempi si presentava in coppia con la biondissima Costanza Caracciolo. Ma non tutte le cose durano per sempre...

Infatti, la splendida ex "velina mora" ha cambiato look passando ad un più estivo biondo e apparendo quasi irriconoscibile sui social, dove è stata presentata ai fan dal suo parrucchiere di fiducia, Max Valvano.

L'hair stylist ha pubblicato una Storia su Instagram in cui ha mostrato per la prima volta la bionda piega mossa di Federica con tanto di didascalia "Ti volevo diversa". Alla storia è seguita anche la pubblicazione di un post Instagram, in cui Federica appare assolutamente radiosa nel suo nuovo look.

Visualizza questo post su Instagram ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @fede_nargi ‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️ Un post condiviso da @ maxvalvano in data: 17 Lug 2019 alle ore 6:16 PDT

È la prima volta che Federica mette in atto un cambiamento di look così drastico, ma va detto che, anche se appare molto diversa, la sua bellezza è rimasta assolutamente inalterata.

(Credits photo: Instagram/maxvalvano)