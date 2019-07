Ecco il pollaio sociale, dove puoi adottare una gallina allevata da disabili

Un pollaio, tante galline, allevate secondo natura, con tanto spazio per razzolare. Ecco a voi il Pollaio Sociale, il primo in Italia, dove le galline sono accudite con amore e dedizione da ragazzi disabili, e si possono adottare anche. L'iniziativa è stata lanciata dalla Sea Coop nelle campagne di Toscanella di Dozza a Bologna e sta avendo un successo incredibile.

L'unica cosa che bisogna fare per adottare una gallina è versare una quota annuale all'Associazione. In cambio sarà possibile avere uova a volontà... e tra l'altro di una qualità superiore, viste le condizioni ottime in cui vivono i volatili. Sui social, i ragazzi che gestiscono il pollaio sono molto attivi e raccolgono il favore degli utenti. A tutti piace questa bellissima idea.

Questo è solo uno dei commenti positivi che ricevono: "Bravissimi, state creando qualcosa di molto bello e utile! Mi piacerebbe tanto adottare una gallina, ma siete un po' distanti da Bologna per poter venire a ritirare le uova. Non pensate di realizzare un pollaio anche un po' più vicino alla città?" Sarebbe bello, infatti, se l'idea potesse espandersi a macchia d'olio e interessare anche altre zone d'Italia.

La quota per adottare una gallina è di 95 euro l'anno, grazie ai quali i ragazzi disabili si prenderanno cura degli animali, daranno loro da mangiare, le puliranno, raccoglieranno le uova, gestiranno le adozioni. Un progetto davvero lodevole, che aiuta anche chi ha difficoltà a trovare un lavoro nella vita di tutti i giorni.