In vacanza con il gatto? Il 50% dei felini partirà con i genitori umani

Pronti a partire per le vacanze con il proprio gatto? Quest'anno il 50% dei felini che ci fanno compagnia ogni giorno, faranno le valigie e si recheranno con mamma e papà umani alla volta di spiagge incontaminate e montagne freschissime. A rivelarlo una ricerca di Feliway, condotta sulla sua community Facebook, che conta ben 795.000 utenti padroni di gatti. Siamo probabilmente più abituati a vedere i cani in vacanza, ma anche i nostri amici felini devono avere la possibilità di passare qualche giorno con i proprietari in vacanza.

Se il 50% degli italiani porterebbe in villeggiatura il proprio gatto, al 79,5% piacerebbe molto farlo. La ricerca, inoltre, fa luce sui luoghi più gettonati. Il 53,8% della community ha detto che preferisce il mare, mentre il 24,4% la montagna. In campagna ci vanno il 13% e al lago l'8,4%. L'86% dei mici andrà in una casa vacanze o in un residence, ovvero in un alloggio che permette ai padroni di trovare loro un luogo sicuro senza intromissioni da parte dell'esterno, cosa che potrebbe capitare ad esempio in un hotel o in campeggio.

I felini, invece, che resteranno in città nella propria casa verranno accuditi da parenti e amici nell'86% dei casi. L'11% andrà a casa di amici e parenti, mentre solo il 2,5% alloggerà in una struttura apposita.

Chi ha un animale domestico sa quanto è importante scegliere la meta giusta per le vacanze. Perché, al mare o in montagna, bisogna trovare un posto che li accolga e fornisca tutti i servizi necessari al loro benessere. In Italia sono molte le strutture che possono ospitare i cani, un po' meno sono invece quelle cat-friendly. Il punto è anche che micio, come è noto, non ama molto viaggiare. I gatti, infatti, ci mettono un po' ad ambientarsi ai nuovi ambienti. Avvertono molto lo stress e possono anche manifestare segnali di disagio. Questo è il motivo per il quale molti proprietari scelgono di lasciali a casa e di farli accudire da persone che conoscono e di cui si fidano.