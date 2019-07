È Milano la città con gli stipendi più alti d'Italia

Lo stacco con la seconda (Roma) è poco, ma anche quest'anno Milano si aggiudica il primo posto degli stipendi più alti d'Italia. Busta paga sostanziosa, quindi, ma anche maggiori possibilità di trovare un'occupazione: la capitale della moda è piena di opportunità. A rivelarlo, è la Salary Guide 2019, l'indagine annuale condotta da Hays (società di selezione del personale) su un campione di oltre 150 imprese e più di 600 professionisti. L'analisi ha preso in considerazione otto diversi settori - Banking, Engineering, Finance, Information Technology, Insurance, Life Sciences, Sales & Marketing e Oil & Gas - e valutato una serie di fattori fondamentali per il mondo del lavoro, come il ruolo ricoperto e l'esperienza maturata. Oltre a Milano, le altre città prese in considerazione dall'indagine erano Roma, Torino e Bologna.

Ma qual è la categoria di professionisti più pagata in assoluto? Quelli che lavorano nel settore delle scienze umane. Chi è al vertice, infatti, guadagna da 110.000 a 150.000 euro l’anno. Nel comparto Finance, invece, CFO possono guadagnare 120.000 euro in ambito GDO e 100.000 euro in ambito Engineering.

Che il top management abbia una busta paga corposa non è una novità. Milano, però, è buona anche con chi fa parte del mondo del lavoro da poco. Ad esempio, un Marketing & Communication Coordinator, con massimo 5 anni di esperienza, guadagna 40.000 euro annui. Mentre Project Engineer arriva a 37 mila.

Che dire... trasferiamoci tutti a lavorare a Milano!