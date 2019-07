Ferragnez in partenza per le vacanze: la foto scatena gli haters

"The Ferragnez go on holiday", con questa didascalia Chiara Ferragni ieri ha pubblicato uno scatto che la ritrae con il marito Fedez e il loro piccolo Leone: tutti pronti per lasciare Milano e partire per qualche giorno di relax in Umbria.

Visualizza questo post su Instagram #TheFerragnez go on holiday Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 23 Lug 2019 alle ore 4:10 PDT

La destinazione della famiglia più social d'Italia è il castello di Procopio, che domina il paesino di Migiana di Monte Tezio, a nord di Perugia.

Lo scatto pubblicato dalla famosa influencer sul suo profilo Instagram da oltre 17 milioni di followers, come accade sempre, non è passato inosservato. I like raccolti in poche ore sono più di 426mila. Ma, inevitabilmente, non si sono fatti attendere neppure i commenti degli haters.

Questa volta, però, a finire nel mirino dei leoni da tastiera è Fedez, al centro dell'attenzione per il suo outfit decisamente colorato e, per questo, poco apprezzato da molti.

I commenti acidi indirizzati al rapper si sono susseguiti senza tregua: «Ma che calzini ha Fedez?», «Per la serie 'Come ti vesti?'. Sembra Arlecchino», «Neanche in prima elementare mi vestivo così», «Prima giornata di scuola per Fedez! Chissà che emozione!» e tanti altri ancora.

I Ferragnez, che a questi commenti ormai sono più che abituati, non hanno neppure degnato di risposta gli haters. E, anzi, una volta arrivati a destinazione, hanno anche condiviso un bell'album che li mostra felici e sorridenti.

Visualizza questo post su Instagram A few days at the castle #TheFerragnez Pics by @tadyellow Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 23 Lug 2019 alle ore 11:41 PDT

(Credits photo: Instagram/chiaraferragni)