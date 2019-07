Federica Pellegrini piange di gioia: "Questo è il mio ultimo mondiale"

"È il mio ultimo Mondiale" e scoppia a piangere. È così che Federica Pellegrini, subito dopo il trionfo ai Mondiali di Gwangju nei 200 stile libero, commuove tutti con le sue lacrime. La "Divina" si è ritagliata un posto nel cuore di tutti noi. Intervistata subito dopo la gara, Federica ha dichiarato: "Io non ci credo ancora. In acqua ho fatto quello che ho voluto, sentendomi come volevo. È stato incredibile, incredibile il tempo". E poi non riesce a trattenere le lacrime. Lacrime di gioia, come lei stessa ha detto.

È soddisfatta e ha la certezza di aver lavorato bene. Di aver fatto un altro capolavoro, tra sconfitte, battute di arresto e momenti bui.

Non sono mancati i commenti sui social. Tutti l'apprezzano e le vogliono bene, anche per il suo modo sexy di essere fuori dall'acqua. "Divina per sempre! Immensa, incommensurabile, irraggiungibile. Le lacrime di una grande campionessa che sa gustare questo trionfo mondiale per l'ultima volta", ha scritto un utente. E un altro ancora: "Su questa ragazza si dovrà fare un film. Trionfi, cadute, resurrezioni, amori, follie, rigore, paura, classe, eternità, bellezza, superbia, lacrime..."

Insomma, una donna che ci ha fatto sognare... anche con tutta la fragilità che l'ha contraddistinta in questi anni! E queste lacrime ne sono la dimostrazione.