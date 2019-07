Temptation Island meglio di PornHub: giù gli accessi durante il reality

Con 3.875.000 telespettatori e uno share del 24,65%, Temptation Island batte PornHub. La piattaforma di video hard, infatti, ha visto crollare gli accessi durante la messa in onda dell'ultima puntata del docu-reality di Canale 5. Ma cosa avranno in comune le coppie che non sanno più se si amano e i video porno? Questo bisognerebbe chiederlo ai telespettatori! Fatto sta che il programma condotto da Filippo Bisciglia ha fatto il pienone di ascolti.

Ma non solo nell'ultima puntata, andata in onda il 29 luglio: il reality batte il sito a luci rosse da sempre. Gli accessi a PornHub appena si aprono le danze della tentazione crollano, per poi risalire intorno alle 23. Evidentemente, i telespettatori sono ormai paghi delle vicende delle coppie e tornano ai loro "filmati preferiti". Tra l'altro, Temptation Island si è concluso con ben 3 rotture. A lasciarsi nel corso della serata sono stati, infatti: Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, Vittorio Collina e Katia Fanelli. Tutte storie complicatissime, che le persone da casa hanno seguito con grande attenzione.

Ma c'è un'altra cosa bizzarra. Durante la trasmissione, molte persone hanno cercato "Temptation Island" su PornHub forse per trovare qualche clip a luci rosse con protagonisti fidanzati e tentatori.