Perché i Ferragnez stupiscono tutti con questa foto?

Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone si trovano ad Ibiza, per qualche giorno di relax e mare cristallino. La coppia, come di consueto, non perde occasione per condividere ogni attimo con i follower su Instagram. Ecco che spuntano foto in spiaggia, mentre giocano con la sabbia, mentre fanno il bagnetto e mentre si rilassano al fresco sotto l'ombrellone. Immagini di vita quotidiana che tutti abbiamo vissuto almeno una volta nella vita con i nostri genitori. Ma c'è qualcosa che non quadra... qualcosa non torna, e alcuni seguaci se ne sono accorti.

I Ferragnez sono in una spiaggia libera, si divertono insieme ai "comuni mortali". È così che alcuni utenti hanno commentato in maniera scherzosa. "Spiaggia libera is the new riccanza grandi ahahah", scrive un follower. "Intravedo la spiaggia dei poveri ", un altro. Insomma, una giornata normale che stupisce solo perché la coppia è abituata al lusso più sfrenato. Ecco le foto postate sul profilo dell'influencer di Cremona.

Visualizza questo post su Instagram Beach day #TheFerragnez Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 3 Ago 2019 alle ore 9:14 PDT

Ma niente paura, Chiara, Federico e Leone sono arrivati in sella a uno yacht e lì poi a fine giornata sono tornati.