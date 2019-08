William e Kate criticati sui social per gli auguri a Meghan Markle

Lo scorso 4 agosto Meghan Markle ha compiuto 38 anni. Per l'occasione la duchessa di Sussex ha ricevuto tantissimi auguri, quelli più dolci da suo marito, il principe Harry.

Ma anche questa ricorrenza gioiosa è stata l'ennesima occasione per rivelare la tensione che (a quanto pare) continua ad essere presente tra lei e sua cognata, Kate Middleton.

A dimostrarlo sarebbe stato il laconico e freddo post di auguri pubblicato dai duchi di Cambridge sull'account Instagram ufficiale "Kensington Royal". Kate e William hanno scelto di augurare buon compleanno a Meghan con una foto molto discussa. Si tratta di una foto di gruppo scattata lo scorso Natale in compagnia di Carlo, in cui la festeggiata non compare neppure al centro.

Ad accompagnare la foto, poi, c'è un messaggio piatto e decisamente privo di entusiasmo: “Auguriamo un buon compleanno alla duchessa di Sussex oggi”.

Wishing a very happy birthday to The Duchess of Sussex today! Un post condiviso da Kensington Palace (@kensingtonroyal) in data: 4 Ago 2019 alle ore 1:01 PDT

Secondo alcune voci, con questa scelta la duchessa di Cambridge si è voluta "vendicare" del mancato invito all'esclusivo party di compleanno organizzato dalla cognata a cui prenderanno parte soltanto gli amici più stretti e fidati di Meghan.

Insomma, anche se recentemente le due duchesse erano apparse in pubblico una accanto all'altra, sembra proprio che i rapporti non siano affatto migliorati.

(Credits photo: Instagram/kensingtonroyal)