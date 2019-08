Scrivere al proprio "vicino di numero" è la moda del momento

Arriva dall'America la nuova tendenza social dell'estate: scrivere un sms al proprio "vicino di numero". Si tratta di un gioco divertente, che consiste nell'inviare un messaggio a chi ha lo stesso numero di telefono con l'unica differenza dell'ultima cifra, che deve essere maggiore o minore di una unità. Ovviamente, l'interlocutore deve essere sconosciuto.

In pratica, individuato il numero vicino al nostro, si inoltra un messaggio di testo presentandosi e spiegando l'iniziativa. Se la risposta è positiva, si avrà in questo modo l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere e conoscere nuove persone. Alla fine, se lo scambio di messaggi è divertente e simpatico, si posta la conversazione su Twitter con l'hashtag #NumberNeighbor.

Questo gioco social è stato inventato nel 2016 Ryan Lavallee, batterista americano. Ryan ha scritto al suo "vicino di numero" e ha pubblicato lo scambio di battute sul social network e molte persone hanno iniziato a seguirlo. Oggi, questa nuova tendenza è sbarcata anche nel nostro Paese e i più giovani si stanno divertendo tantissimo.

A volte le conversazioni sono simpatiche: qualcuno ha pure finto di essere Barack Obama per rendere la cosa ancora più surreale. Il bello è che non si può mai sapere chi si trova dall'altra parte dello schermo dello smartphone. C'è chi sta al gioco e chi no... e magari non risponde neanche. C'è pure chi dispensa consigli sulla vita. E c'è chi non si sa spiegare come è stato recuperato il suo numero di telefono, dopo che gli è stato illustrato il gioco!

Siete pronti a provarci anche voi?