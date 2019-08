Nadia Toffa, gli ultimi aggiornamenti dalla sua pagina Fan

Sono ormai settimane che Nadia Toffa non è più attiva sui social e per questo i suoi tantissimi fan si sono allarmati: com’è noto, la conduttrice sta combattendo da tempo la battaglia contro il cancro e, dunque, non avendo più sue notizie, i suoi sostenitori hanno temuto un peggioramento delle sue condizioni di salute.

In realtà, non c’è al momento alcuna notizia ufficiale sulla situazione di Nadia: è possibile che si stia sottoponendo a un ciclo di terapie, così come è possibile che abbia semplicemente deciso di prendersi una pausa dai social. Quel che è certo è che non bisogna creare allarmismo o credere a fonti non attendibili: è questo, in sostanza, il messaggio che ha voluto lanciare Gabriele Bocci, il gestore del fan club dedicato a Nadia Toffa.

Sulla pagina Facebook del fan club in questione, Gabriele ha rivolto un messaggio a tutti i fan della conduttrice: “Ragazzi e Ragazze, adulti e bambini siamo qui in questo gruppo per stimare la grande forza che è la Nostra Nadia Toffa il grande potere che riesce a trasferire in ognuno di noi con quello che fa... – si legge nel post - Parlo come fan non come fondatore del gruppo, mi chiamo Gabriele Bocci e anch'io come tutti quelli che amano e vogliono bene a Nadia sono preoccupato tantissimo, anni fa ho vissuto anch'io un brutta malattia legata proprio al cancro, ho perso due organi, fatto diverse chemioterapie in particolare ad alte dosi e so per certo come ci si sente nel vivere tutto ciò. Molte persone come me e molto probabilmente pure Nadia voglio vivere la propria battaglia da soli, ma questo non vuol dire che Nadia se ne frega di noi, Nadia ci vuole bene ma, come è giusto che sia, vuole concentrarsi con tutte le sue forze da sola o con chi crede di aver più bisogno, chi ha letto il suo libro "Fiorire d'inverno" sa bene quali sono le persone con cui vuole attualmente concentrarsi per la battaglia... Stiamole vicino ma mi raccomando – si conclude il messaggio – diffidate da articoli di giornale o fantomatici scoop che non provengono da fonti attendibili come posso essere le pagine ufficiali di Nadia Toffa e delle Iene”.