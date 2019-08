I Ferragnez e il conto salato: la foto diventa virale

Chiara Ferragni e Fedez sono stati immortalati in una foto che è diventata virale. La celebre coppia si trova in vacanza ad Ibiza con il piccolo Leone.

Non mancano, come di consueto, gite in barca, giornate in spiaggia e tanto divertimento in compagnia di volti noti, come lo youtuber Luis-Sal. Ma la foto in questione non li ritrae felici e sorridenti...

L'influencer e il rapper, dopo una serata allegra con gli amici in un esclusivo locale di Ibiza, vengono immortalati mentre guardano lo scontrino. La smorfia sul volto di entrambi la dice lunga. Il conto deve essere decisamente salato!

A scattare la foto è stato proprio uno degli amici, Luis-Sal. Pubblicata sui social, l'espressione dei Ferragnez è diventata subito virale. E anche i diretti interessati l'hanno presa con grande ironia.

Visualizza questo post su Instagram Quando guardi quanti soldi ti sono rimasti dopo le vacanze Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 11 Ago 2019 alle ore 4:08 PDT

Infatti lo scatto è stato ripostato dalla pagina Trashitaliano e Chiara Ferragni non ha esitato a commentare ironicamente: “E nel conto non c’erano neanche Evian by Chiara Ferragni”, facendo riferimento all'acqua firmata dall'influencer e venduta al prezzo di 8 euro a bottiglia!

(Credits photo: instagram/trash_italiano)