Temptation Island, Sonia Onelli vittima di stalking

La giovane e bellissima ballerina di Latina, Sonia Onelli, diventata famosa per aver partecipato come single a Temptation Island, è stata vittima di stalking. Come riporta Il Messaggero, la ragazza ha subito le morbose e ossessive attenzioni di un ragazzo di 26 anni che aveva conosciuto durante una cena a Terracina.

Sonia ha poi deciso di interrompere la frequentazione con il giovane che a quel punto si è trasformato nel suo incubo: lo stalker ha iniziato a tormentarla con messaggi sul cellulare e tramite i social, fino a quando la ballerina ha deciso di dire basta, procedendo con una denuncia.

La Polizia ha condotto le indagini per accertare quanto denunciato e alla fine, su richiesta della Procura, il giudice ha emesso un provvedimento nei confronti del 26enne, nello specifico il divieto di avvicinamento a Sonia.