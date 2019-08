Il legame tra madre e figlia è il più forte di tutti, lo rivela uno studio

Una madre ha con i propri figli un rapporto unico e speciale: tuttavia, il legame tra una madre e una figlia, secondo una ricerca condotta dall’Università della California, è il più forte di tutti. Secondo lo studio pubblicato sul Journal of Neuroscience, infatti, il rapporto tra una mamma e una figlia è quello più simbiotico di tutti.

Certo, sono forti anche i legami tra il padre e i figli e tra la madre e i figli maschi, ma quello tra mamma e figlia è diverso da tutti gli altri per una questione di chimica del cervello. Lo studio americano è stato condotto su 35 famiglie e ha confermato che la parte del cervello che regola le emozioni è più simile tra madri e figlie rispetto a qualsiasi altro tipo di parenti.

Ciò vuol dire, ad esempio, che una madre riesce a intuire più facilmente se la figlia ha un problema perché riesce a immedesimarsi in lei a livello emotivo. “Il circuito cortico limbico, che è implicato nella regolazione dell’umore, mostra uno schema di trasmissione specifico matrilineare”, si legge nello studio: questo vuol dire che, essendo molto simili, madre e figlia si capiscono di più ma allo stesso tempo può anche capitare che abbiano maggiori contrasti, perché alla fine se gli opposti si attraggono, i simili si respingono, come accade con i magneti.

Il sistema cortico limbico è legato alla depressione e dunque può influire anche alla salute mentale e a livello genetico: secondo gli autori della ricerca, infatti, le condizioni di salute mentale della madre possono aiutare a prevenire eventuali futuri problemi in quella delle figlie. Ecco perché, come per altre patologie, è sempre importante conoscere la propria storia familiare.