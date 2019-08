Nelle pause no allo smartphone, ci distrae e il cervello non si ricarica

Capita a tutti di mettersi a sbirciare lo smartphone durante i momenti di pausa dal lavoro ma purtroppo questa è una cattiva abitudine. Lo rivela uno studio della Rutgers University appena pubblicato sul Journal of Behavioral Addictions: i risultati di questa ricerca hanno dimostrato che utilizzare il cellulare nei momenti di pausa o mentre si sta facendo altro è dannoso perché ci distrae e impedisce al nostro cervello di ‘ricaricarsi’.

Lo studio è stato svolto su un campione di 414 studenti universitari ai quali è stato chiesto di risolvere una serie di 20 crucipuzzle: a metà del lavoro alcuni partecipanti hanno fatto una pausa durante la quale hanno utilizzato lo smartphone; altri hanno fatto la pausa ma non hanno utilizzato il dispositivo mobile, mentre altri ancora non hanno fatto il break.

I risultati dell’esperimento hanno rivelato che gli studenti che hanno utilizzato lo smartphone durante il break hanno impiegato il 19% di tempo in più per completare gli esercizi, trovando, tra l’altro, il 20% in meno di parole. Gli autori dello studio invitano tutti a riflettere prima di dare un’occhiata al telefono mentre si è concentrati a fare altro: “Noi assumiamo che non sia diverso da altri tipi di pausa – ha dichiarato Terri Kurzberg, uno dei ricercatori – ma il telefono può portare a livelli molto maggiori di distrazione che rendono molto difficile tornare con l’attenzione a ciò che si stava facendo”.