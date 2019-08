Scoperto in Italia il meccanismo che regola la proliferazione delle cellule tumorali

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Padova, coordinato dal professor Luigi Leanza, del Dipartimento di Biologia, ha scoperto un meccanismo che regola la proliferazione delle cellule tumorali.

Lo studio ("Impaired mitochondrial Atp production downregulates Wnt signaling via Ee stress induction"), pubblicato sulla rivista «Cell Reports», ha esaminato il ruolo di una molecola chiamata Wnt.

Il coordinatore della ricerca, il prof. Luigi Leanza ha spiegato: «In questo lavoro abbiamo dimostrato che riducendo la produzione dell’Atp a livello mitocondriale, senza causare problemi alla vitalità delle cellule, è possibile attenuare notevolmente la via mediata da Wnt sia in vitro (su linee cellulari tumorali, come ad esempio quelle di adenocarcinoma del colon), sia in vivo (in modelli di Zebrafish)».

In altre parole, spiega il professore, modulando il metabolismo mitocondriale si può ridurre potenzialmente la crescita tumorale. Questa scoperta apre «nuove prospettive di cura per diverse tipologie di tumori in cui questa via di segnalazione è molto attiva».