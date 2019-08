Il gatto più paffuto del mondo cerca casa

Il suo nome è BeeJay e sta cercando una famiglia disposta ad amarlo per sempre. Sembra un annuncio come tanti altri, ma il gatto che cerca casa in questo caso è davvero speciale: si tratta (probabilmente) del gatto più grande del mondo.

Nella pagina di adozione di BeeJay pubblicata dal Morris Animal Refuge si legge che il felino pesa ben 26 chili. Per i meno esperti di gatti, basti pensare che si tratta di circa il doppio rispetto al peso medio dei comuni gatti domestici adulti.

Ma non è tutto, perché la taglia "big" di questo gatto non è certamente l'unica caratteristica a renderlo "speciale". I volontari del rifugio, infatti, nell'annuncio parlano di Mr B descrivendolo come un paffuto gattone dagli occhi tristi in cerca di amore e felicità. E le foto sembrano proprio confermare questa descrizione...

L'annuncio di BeeJay, condiviso sui social, ha riscosso un enorme successo: in tantissimi si sono offerti per dare una casa a questo gattone.

Così i volontari hanno approfittato della sua popolarità per ricordare a tutti che BeeJay non è l'unico in cerca di amore, ma ci sono ancora tantissimi amici che attendono di essere notati come lui.

